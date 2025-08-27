وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "فيصل بن عوض بن تايه العنزي سعودي الجنسية أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، واستهداف رجال الأمن بهدف قتلهم، وقتل رجل أمن والإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

ووفق البيان: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه من أفعال إجرامية مركبة وبلغت حدا من ضروب الحرابة والحكم عليه بحد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل".

وأضاف البيان: "أصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، وقد صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق المذكور، وإنفاذا لذلك حكم القتل قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني، فصيل بن عوض بن تاليه العنزي سعودي الجنسية يوم الأربعاء 04/03/1447هـ الموافق 2025/08/27م بمنطقة القصيم".

وشددت الداخلية على "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حرماتهم، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".