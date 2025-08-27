وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي إن "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه"، مضيفا أن على السكان "الانتقال" إلى "مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".

بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر بشأن غزة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعليق غامض: "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".

وأضاف نتنياهو في فعالية بالقدس ليل الثلاثاء: "لن نترك هؤلاء الوحوش هناك. سنطلق سراح جميع رهائننا. سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.

وقال: "قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المجلس الأمني المصغر "الكابينيت" أنهى اجتماعه، الثلاثاء، من دون مناقشة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حسب الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس قبل أيام.

هذا وقال شهود إن دبابات إسرائيلية توغلت في منطقة جديدة على مشارف مدينة غزة خلال الليل ودمرت منازل مما دفع سكانا إلى الفرار وذلك قبل اجتماع متوقع بشأن الحرب يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء.