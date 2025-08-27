وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بمقتل 4 مواطنين وإصابة آخرين، من منتظري المساعدات بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أوضحت الوكالة، أن مواطنين اثنين قتلا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا قرب مسجد الهجاني بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأشارت الوكالة إلى مقتل امرأة وطفلة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام نازحين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

بدوره، أفاد مجمع ناصر الطبي بـمقتل ثلاثة مواطنين في قصف مسيرة خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.