وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه "سمع دوى انفجار قوي عند الساعة الرابعة والنصف فجراً، جراء تفجير نفذه العدو داخل بلدة كفركلا، وسمعت أصداؤه في بلدات قضاء مرجعيون".

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.