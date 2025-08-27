وأعلنت إسرائيل في وقت سابق مقتل 6 مسلحين في الهجوم، لكنها أشارت إلى أنها تجري تحقيقا في كيفية مقتل مدنيين، من بينهم 5 صحفيين.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "مأساوي".

وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في بيان، الثلاثاء، أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون قتل في منطقة المواصي على بعد مسافة من المستشفى، بينما قتل آخر في مكان آخر في وقت مختلف.

ولم يوضح بيان حماس ما إذا كان القتيلان اللذان لقيا حتفهما في أماكن أخرى من المدنيين أيضا.