وبحسب بيان للجيش، فإن التحقيق "الأولي" أشار إلى أن من بين القتلى العشرين الذين سقطوا في الضربتين، ستة "إرهابيين".

وأضاف البيان العسكري أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات باستكمال التحقيق لتوضيح عدة أمور.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الواقع في جنوب غزة، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق: "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته".