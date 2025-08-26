ووفق المشاهد التي وثقتها كاميرا مراقبة، فقد تواجد داخل المحل عدد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وقد بدوا في حالة من الذعر والهلع جراء الانفجار.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 24 إصابة، بعد أن اقتحمتهما في وقت سابق.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل بعد مداهمتها محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط مدينتي رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحفيين للرصاص المطاطي.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أطلقت، خلال اقتحامها رام الله والبيرة، قنابل الغاز تجاه مواطنين محتجزين في مركز البيرة الثقافي، كما دفعت، قبل انسحابها، بتعزيزات عسكرية.

عملية غير اعتياديه

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح الثلاثاء عملية "حاسمة وغير اعتيادية" في وسط رام الله ولم يفصح حتى الآن عن نوع العملية وهدفها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان للجيش الاسرائيلي قوله إنه بدأ عملية في رام الله "لإغلاق مكاتب الصرافة ومصادرة أموال الإرهابيين"، مشيرا إلى أن العملية تمت بمشاركة حرس الحدود وقوات دوفدفان.

وأضافت أنه "في إطار العملية، ستغلق القوات محلات الصرافة وتصادر الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية".