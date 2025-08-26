الإنفوغرافيك المرفق يبز أبرز بنود الاتفاق الامني المرتقب التوصل إليه بين سوريا وإسرائيل.

ووفقا للرئيس السوري أحمد الشرع فإن سوريا وإسرائيل تتفاوضان على اتفاق أمني على أساس خط الهدنة لعام 1974.

وحول الاتفاق المرتقب، قالت القناة 12 الإسرائيلية سيكون بوساطة أميركية ورعاية إقليمية، وسيشمل حظر نشر أسلحة استراتيجية في سوريا بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من دمشق إلى السويداء وإنشاء "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، وهو ما تعترض عليه دمشق، كما ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستوقع سوريا وإسرائيل الاتفاق الأمني برعاية أميركية في 25 سبتمبر 2025، على أن يسبق ذلك خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك.

وذكرت مصادر أن سوريا وإسرائيل لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنه سيقتصر على الجانب الأمني فقط.