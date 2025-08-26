ووعقب مباحثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، قال غراهام إن "حزب الله يعمل وفق أجندة خارجية وليس لمصلحة الشعب اللبناني"، مضيفاً أن "أي نقاش حول انسحاب إسرائيل سيكون بلا جدوى ما لم يُنزع سلاح الحزب".

الوساطة الأميركية

في الوقت نفسه، يحاول المبعوث الأميركي توم براك دفع مسار تفاوضي يقوم على نهج تدريجي، بحيث تقابل كل خطوة لبنانية بخطوة إسرائيلية مماثلة.

وقال براك إن إسرائيل "سترد بخطوات موازية لكل ما تتخذه الحكومة اللبنانية"، وأعرب عن تفاؤله قائلا: "نحن نشهد بداية فترة من الهدوء والاستقرار".

وعقب لقائه بالرئيس اللبناني ، أكد براك أن الحكومة اللبنانية ستطرح خطة في الحادي والثلاثين من أغسطس لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه.

تصريحات تأتي بعد إعلان أمين عام حزب الله، نعيم قاسم أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، واتهامه الحكومة اللبنانية بأنها اتخذت قرار نزع سلاح الحزب وفق الاملاءات الاسرائيلية والأميركية.

تطورات تأتي في ظل مساعي الحكومة والجيش لوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، ما يطرح تساؤلات بشأن مصير هذه المعضلة اللبنانية وكيف يمكن حلها؟ مع ترقب لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله.

السياق الإقليمي

التصريحات الأميركية والإسرائيلية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد صيغة تضمن استقرار الجنوب اللبناني، وسط مخاوف من أن يؤدي أي فشل في المفاوضات إلى جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.