وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن "المرحلة التي نقف فيها حاليا هي انتظار الرد الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا يوجد هناك رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس".

وأضاف الأنصاري أن "ما وافقت عليه حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل. على إسرائيل الرد على المقترح الحالي، ويبدو أنها لا تريد ذلك. التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتصاعد ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نحن لا نأخذ التصريحات الإعلامية الإسرائيلية على محمل الجد، وننتظر ردًا رسميًا على المقترح".

ودعا المسؤول القطري إسرائيل إلى الرد على المقترح المطروح حالياً. ونوه إلى أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.

والأسبوع الماضي، أكدت حماس موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً".

وأضاف: "لا مدى زمنياً للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً"، مؤكداً أنه " لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق".