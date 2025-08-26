وأضاف براك بعد لقائه الرئيس اللبناني في بيروت، أن المقترح اللبناني "لن يكون بالضرورة ذا طابع عسكري"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقدم بدورها "اقتراحا مقابلا" فور تسلمها الخطة اللبنانية.

وأضاف براك: "رد إسرائيل كان تاريخيا وسيردون خطوة مقابل خطوة، وينبغي ألا يسلح حزب الله ضدهم".

وأكد المبعوث الأميركي أن إيران تعد مصدرا لتمويل الحزب، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لتقديم بدائل للبنان من خلال "إشراك دول الخليج، وفتح آفاق جديدة ضمن منطقة اقتصادية ".

وشدد براك على أن "لا أحد يريد الدخول في حرب أهلية في لبنان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مجلس الوزراء اللبناني قرار نزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى.

ورفض الحزب الدعوات المتكررة لنزع سلاحه، لا سيما بعد حربه مع إسرائيل أواخر عام 2024 والتي خلفت دمارا واسعا في لبنان.

وأنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر تلك الجولة من الصراع.

وتضمن وقف إطلاق النار دعوة للبنان لمصادرة جميع الأسلحة "غير المصرح بها" في أنحاء البلاد، وتضمن كذلك وقف إسرائيل لهجماتها ضد الأهداف اللبنانية.

ورغم ذلك، أبقت إسرائيل قوات في 5 مواقع بلبنان وواصلت شن الضربات الجوية ضد من تقول إنهم مقاتلون من حزب الله أو مرافق عسكرية تابعة للجماعة.