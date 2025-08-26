وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 303 شهداء، من بينهم 117 طفلا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مستشفى العودة قوله إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 قتيلا و62 مصابا إثر استهداف قوات الجيش الإسرائيلي تجمعات لمواطنين عند نقطة توزيع مساعدات جنوب وادي غزة.

وخلال الليل، شنت إسرائيل عدة غارات، واستهدافت مناطق متعددة في غزة، ولم تعرف الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى، لكن هذه أبرز الهجمات التي جرت خلال الليل: