وقال ساعر في نيويورك خلال "مؤتمر الرؤساء"، وهو المنظمة الجامعة للمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة: "أعتقد أننا الآن في وضع استراتيجي أفضل مما كنا عليه قبل عامين. لقد ضعف المحور الإيراني الذي كان يحاصر إسرائيل عسكريا بشكل كبير. لكن ما كان حصارا عسكريا يتحول الآن إلى محاولة حصار سياسي على دولة إسرائيل بهدف واضح: فرض دولة فلسطينية علينا".

ووصف الوزير هذا السيناريو بأنه "حل انتحاري" بالنسبة لإسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب لا يمكنها القبول بمثل هذا الطرح.

وأضاف: "إذا أقيمت دولة فلسطينية في القدس والضفة الغربية، فإن جميع المراكز السكانية الإسرائيلية تستعيش في خطر".

وقد اعترف عدد من دول الاتحاد الأوروبي - وخاصة في شرق وجنوب شرق أوروبا - بدولة فلسطينية قبل سنوات.

وقبل شهر تقريبا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مثل هذه الخطوة، لتصبح فرنسا أول قوة غربية كبرى تنضم إلى هذا الاتجاه.