وجاء ذلك حسب مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية، أكدت أن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، أبلغ الهجري، الإثنين، بعدم إمكانية فتح أي ممر إنساني من إسرائيل باتجاه السويداء، وذلك لأنّ أي ممر سيكون عبر درعا، وهو ما سيُعتبر جزءا من "مشروع تقسيم" لسوريا.

وقال المصدر إن الممر الإنساني سيكون عبر طريق دمشق-السويداء، والعمل جار لفتح الطريق في الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يتم تخصيص نحو ألفي جندي لتأمين الطريق وحمايته.

وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، قد دعا يوم الإثنين، إلى دعم دولي من أجل انفصال السويداء عن سوريا.

وفي فيديو انتشر عل مواقع التواصل الاجتماعي قال الهجري: "نطلب من العالم والدول الحرة أن تقف بجانب الطائفة الدرزية لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا".

وتابع: "مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية".