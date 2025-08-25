وتابع نتنياهو: "حربنا مع إرهابيي حماس. هدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم".

وأسفرت غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم 5 صحفيين يعملون لدى وكالات منها رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة.

وقال مسؤولون فلسطينيون في القطاع الصحي إن المصور حسام المصري، المتعاقد مع رويترز، قتل بالقرب من موقع بث مباشر تديره الوكالة بطابق علوي أسفل سطح المستشفى مباشرة في خان يونس، في غارة جوية.

وأضاف مسؤولون في المستشفى وشهود أن إسرائيل قصفت الموقع مرة أخرى، مما أسفر عن مقتل صحفيين آخرين، بالإضافة إلى عمال إنقاذ ومسعفين هرعوا إلى مكان الحادث للمساعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى إلى جانب حسام المصري هم:

الصحفي محمد سلامة: يعمل مصورا صحفيا مع قناة الجزيرة.

الصحفية مريم أبو دقة: تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP.

الصحفي معاذ أبو طه: يعمل صحفيا مع شبكة NBC الأميركية.

كما قتل عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان أمر بإجراء تحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته".