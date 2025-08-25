وأكد نعيم قاسم رفض الجماعة المدعومة من إيران نزع سلاحها. وقال: "ستبقى المقاومة سدا منيعا لمنع "اسرائيل" من تحقيق اهدافها ولن تتمكن "إسرائيل" من البقاء في لبنان ولا من تحقيق مشروعها التوسعي من خلال لبنان".

وأضاف: "حكومة لبنان ارتكبت خطأً جسيماً بتجريد المقاومة وشعبها من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي ونواياه التوسعية تحت إشراف أميركي"، واصفاً القرار بأنه "غير ميثاقي واتُخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية".

وشدد قاسم على أن استمرار الحكومة بهذا النهج يجعلها غير أمينة على سيادة لبنان إلا إذا تراجعت عن هذا القرار.