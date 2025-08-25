وجرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى القصر، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً برئيس دولة الإمارات، ثم توجه والرئيس الأنغولي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة به.

وصافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في أنغولا، فيما صافح الرئيس الأنغولي الوفد المرافق له.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة وفد يضم كلا من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار والدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وسالم علي خميس الشامسي سفير الدولة لدى أنغولا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويبحث رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة مع الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك لتطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية المتبادلة والازدهار لشعبيهما.