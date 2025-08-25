ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤل السؤوري قوله: "سيشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يلقي كلمة".

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 1967 التي يشارك فيها رئيس سوري في اجتماعات الجمعية العامة ، حيث لم يشارك الرئيسان السابقان بشار الأسد وسلفه ووالده حافظ في الاجتماعات.

وتسعى دمشق إلى حشد الاعتراف العالمي والدعم الاقتصادي لإعادة بناء البلاد. .