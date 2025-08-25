وقال زامير، للقادة العسكريين خلال زيارة لقاعدة بحرية في حيفا، "هناك اتفاق مطروح على الطاولة، وهو نسخة محسنة من الاتفاق الذي تفاوض عليه المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، ويجب علينا قبوله"، حسبما أوردت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي يشير إلى مقترح سبق أن تفاوض عليه ويتكوف، والذي ينص على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتم خلاله إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وجدد زامير قلقه من أن السيطرة على مدينة غزة المخطط لها ستعرض حياة المحتجزين العشرين المتبقين، الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، للخطر، والذين يعتقد أن بعضهم محتجز داخل المدينة وهي الأكبر في قطاع غزة.

وحذر زامير من أن مسلحين من حركة حماس قد يقدمون على قتل المحتجزين أو "الانتحار معهم".

وفي بيانه الرسمي حول الزيارة، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالإشارة إلى تصريح زامير بأن الجيش هيأ الظروف لإطلاق سراح المحتجزين من خلال الضغط العسكري.

وبناء على طلب، وضع زامير الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، والتي وافقت عليها القيادة السياسية في البلاد.

وتم استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي لشهر سبتمبر المقبل.

وأعلنت حماس الأسبوع الماضي موافقتها على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، وهو، بحسب التقارير، نسخة معدلة من مقترح ويتكوف.