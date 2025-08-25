وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته إنه "يجب العمل على إدخال كل المساعدات الضرورية والدعم لسكان قطاع غزة"، مؤكدا "رفض المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف فيصل بن فرحان، إن الممارسات الإسرائيلية تشكل أكبر تهديدًا للأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وانتهاكات جسيمة، ممعنة في تقويضها وتعنتها في إيصال المساعدات للمحتاجين في غزة".

ورحب وزير الخارجية السعودي بالإجماع الدولي المتزايد على مسار "حل الدولتين".

كما أكد بن فرحان على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة مستقلة.