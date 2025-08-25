طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي العمل فورا على إنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته إنه "يجب العمل على إدخال كل المساعدات الضرورية والدعم لسكان قطاع غزة"، مؤكدا "رفض المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف فيصل بن فرحان، إن الممارسات الإسرائيلية تشكل أكبر تهديدًا للأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وانتهاكات جسيمة، ممعنة في تقويضها وتعنتها في إيصال المساعدات للمحتاجين في غزة".
ورحب وزير الخارجية السعودي بالإجماع الدولي المتزايد على مسار "حل الدولتين".
كما أكد بن فرحان على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة مستقلة.