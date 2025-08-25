وأفاد مراسلنا بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 14 فلسطينيا، بينهم 3 صحفيين وعدد من المسعفين.

وأشار مراسلنا إلى إصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان قد أوضح في وقت سابق بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت صحفيين وفريقا من الدفاع المدني الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن من بين القتلى الصحفيان مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين.

وأضافت أن عددا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني قتلوا أثناء إخلاء الجرحى.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، قال مستشفى العودة بشمال قطاع غزة إنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 قتلى و19 جريحا من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وكان قبل يومين، قتل مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون.