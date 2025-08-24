فرغم المحاولات المستمرة لاختراق الساحة السياسية، يبدو أن التنظيم يواجه تحديات تكاد تكون مستعصية، في ظل واقع لم يعد يتقبل الأيديولوجيات العابرة للحدود.

مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع، أحمد موفق زيدان، كان آخر الداعين لحل تنظيم الإخوان، على غرار الفصائل العسكرية والسياسية الأخرى، مؤكدًا أن خطوة كهذه ستصب في مصلحة سوريا كما حدث مع المكونات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان في حديث مع "سكاي نيوز عربية":