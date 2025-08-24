وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي بدورية عسكرية مؤلفة من مدرعة وسيارتي دفع رباعي محملتين بالجنود وسط استمرار تحركاتها في المنطقة".

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

والجمعة، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي أيضا، في قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا، وقامت بنصب الحواجز وتفتيش المدنيين واعتقال عدد منهم.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، دخلت دورية مؤلفة من 6 مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، من جهة الجولان المحتل إلى بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان قبل أن تغادر المنطقة وتفرج عن الشبان الثلاثة في وقت لاحق.

وأشارت الوكالة إلى أن 4 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية العجرف في القنيطرة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل داخل القرية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.