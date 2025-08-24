وأوضحت المديرية أن صناديق الذخيرة كانت مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل الحليب بهدف التمويه، مشيرةً إلى أن سائق الدراجة لاذ بالفرار أثناء العملية، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتعقب.

وتشهد المنطقة محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود السورية – اللبنانية، حيث تعمل الجهات الأمنية على تشديد الرقابة لمنع هذه العمليات.

وأكدت المديرية استمرار ملاحقة المتورطين في العملية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من يثبت تورطه في شبكات التهريب.