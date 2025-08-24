وحذرت المجموعة، وهي منظمة غير حكومية معنية بتقديم الأزمات حول العالم، ومقرها بروكسل، من اقتراب الأوضاع في غزة من "شفا كارثة إنسانية ملحمية".

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة، أعلنت الأمم المتحدة رسميا دخول القطاع في مرحلة المجاعة، لتضع العالم أمام مشهد إنساني كارثي يتجاوز حدود التوصيفات المعتادة.

بدوره، قال كبير المحللين في قسم الإنذار المبكر بالأزمات الدولية، كريس نيوتن، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "حتى بعد التحذير الذي صدر في أواخر يوليو بشأن بدء المجاعة في مدينة غزة، شنت إسرائيل هجوما جديدا هناك، في إشارة واضحة إلى مدى تعمد هذه المجاعة".

وأوضح "نيوتن" أنه "كان بالإمكان تجنب ذلك، وما زال بالإمكان وقفه إذا سمحت إسرائيل بذلك".

وفي الوقت الذي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهدنة المؤقتة التي تتضمن إطلاق سراح جزئي للرهائن والتي وافقت عليها حماس، أشار إلى موافقته على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة.

وشدد مدير مشروع إسرائيل-فلسطين في مجموعة الأزمات الدولية ماكس رودنبك، على أن "الحرب في غزة أودت بحياة واحد من كل عشرة أشخاص من سكانها أو أصابتهم".

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "إلى جانب القصف والتهجير المتكرر لهم، قامت إسرائيل أيضا بتجويعهم، وهو تكتيك تقول الأمم المتحدة إنه دفع الآن أجزاء من غزة إلى السقوط في براثن المجاعة الكاملة".

ومع ذلك، وفي خضم هذا الوضع، تشن إسرائيل هجوما جديدا لدفع مليون شخص نحو الجنوب، إلى منطقة مكتظة أصلا باللاجئين، بحسب "رودنبك"، محذرا من أن غزة على "شفا كارثة إنسانية ملحمية".

ووفق الأمم المتحدة، فإن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قال إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54 بالمئة من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ".

ويواجه 396 ألفا (20 بالمئة من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".