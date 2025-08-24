وتشير المعلومات بحسب القناة إلى أنهم يعانون من وضع صحي يهدد حياتهم بشكل حقيقي.

وأشارت إلى أن "إسرائيل تدرك أن الناجين في غزة لا يحصلون إلا على القليل من الطعام وأنهم في وضع صعب، لكن التقييم الحالي للوضع يشير إلى وضع أكثر صعوبة بالنسبة لواحد أو أكثر من المختطفين".

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، ظهرت فيديوهات من داخل الأنفاق أظهرت الأسرى أفيتار دود وروم برسلافسكي وهما في حالة صحية سيئة للغاية.

كما كشف موقع "إنتلي تايمز" الاستخباراتي أن هناك خطرا حقيقيا بات يهدد حياة اثنين من الأسرى على الأقل في غزة.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا في إسرائيل، الجمعة، عندما تحدث عن عدد الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حماس "على الأرجح" أقل من 20، من أصل 50 رهينة تحتجزهم الحركة.

وأوضح أن "رهينتين آخرين ربما فقدا حياتهما" في غزة.

وأضاف ترامب أنه توقع أن تبدأ حماس برفض الصفقات عندما انخفض العدد إلى 20 رهينة، وقال إن "الحركة لا تعرض الآن سوى 10 رهائن مقابل أي اتفاق".

وفي رد مباشر على ترامب، نفى منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش، أن يكون لدى إسرائيل أي معلومة تشير إلى مقتل المزيد من الرهائن لدى حماس.