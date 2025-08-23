ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فقد ذكرت الروايات أن القوات الإسرائيلية شوهدت بالمدينة، وبشكل خاص قرب مبنى كان يضم في السابق مدرسة.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها لا تكشف معلومات عن مواقع انتشار جنودها.

وأثارت الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، مخاوف من تفاقم معاناة السكان المدنيين الذين يواجهون حربا مستمرة منذ ما يقرب من عامين، خاصة بعد الإعلان رسميا، الجمعة، عن حدوث مجاعة في قطاع غزة.

وذكرت إسرائيل أنها تعتزم نقل سكان المدينة البالغ عددهم نحو مليون نسمة قبل بدء الهجوم، الذي كان من المتوقع أن يبدأ في وقت مبكر من شهر سبتمبر غير أن الجنود الإسرائيليين تقدموا بالفعل إلى أطراف المدينة الساحلية.

يذكر أن القوات البرية الإسرائيلية كانت قد انتشرت سابقا في حي الصبرة، أحد أحياء مدينة غزة، خلال الحرب التي اندلعت عقب هجمات لحركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

هذا وذكرت صحيفة "معاريف"، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يقدر استمرار القتال في قطاع غزة لأشهر مقبلة، ما دفعه إلى التحضير لاستدعاء قوة الاحتياط بشكل تدريجي.

وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير مدينة غزة إذا لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين، قائلا: "قريبا، سوف تُفتح أبواب الجحيم".