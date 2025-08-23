ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي قوله إن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية كل من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الخارجية، ومستشارية الأمن القومي".

وأوضح أن "هذه اللجنة تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين، ومذكرات التعاون، والاتفاقيات، وأوراق التسليم، ومبدأ المعاملة بالمثل"، مضيفا: "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية".

ولفت إلى أن "الوزارة، وبرئاسة وزير العدل، سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى وزير العدل بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه السفارات".

وأضاف: "أما بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى اتفاقية الرياض، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام".

وأكد على "أهمية هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل أقسامنا الإصلاحية، كما أنها تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني".

وأعلن وزير العدل خالد شواني، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام لبلدانهن.