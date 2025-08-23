ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى مقتل 17 مواطنا بينهم 6 أطفال ورضيعة وإصابة آخرين".

وأضافت أن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".

وذكر مستشفى العودة أن "عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرات مسيرة لجيش الاحتلال شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع".

وأشار إلى "استقبال قتيلين و26 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج".