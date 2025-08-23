وقال نصير زاده في مقابلة مع وكالة أنباء "نادي الصحفيين الشباب" المحلية التابعة للتلفزيون الرسمي، إن إيران "لم تكن تواجه إسرائيل وحدها".

وقال: "في حرب الـ12 يوما لم نكن نواجه تهديدا عاديا. هذه هي الحقيقة. خلف هذه الحرب كانت أميركا حاضرة بكل قوتها، وبعض الدول الأوروبية والغربية كانت حاضرة أيضا، من الناحية اللوجستية والعتادية".

وأضاف: "لذلك أعتقد أننا كنا نواجه أقوى قوة عسكرية في العالم. في مثل هذه الظروف كان هناك بالتأكيد فارق (في القوة)، لكن في ساحة المعركة لا يقتصر الأمر على العدد والعتاد فقط. هناك مؤشرات أخرى استخدمناها لتحديد ساحة المعركة ونجحنا في إدارتها".

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "لو أن الحرب استمرت 15 يوما بدلا من 12، ففي الأيام الثلاثة الأخيرة ربما لم يكن بإمكانهم (الإسرائيليون) صد أي صاروخ. الدفاع ليس أمرا سهلا. لا يمكن أن يكون مثل إطلاق النار من بندقية رشاشة".

وأضاف نصير زاده: "أنظمتهم الدفاعية ضخمة وكبيرة لدرجة أنه عندما تطلق صواريخها وتنفد، فإن إعادة تحميل الصواريخ يستغرق وقتا طويلا وهي باهظة الثمن للغاية".

وقال: "هل يمكنك إطلاق عدة صواريخ من نظام باتريوت لإسقاط رأس حربي واحد؟ هذا ليس بالأمر السهل، بل إنه شبه مستحيل. استمرار الحرب كان سيضرهم بالتأكيد، ولم تكن لديهم القدرة على الدفاع كما في الأيام الأولى وهذا ما دفعهم لطلب وقف إطلاق النار".

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن إيران "أنشأت مصانع عسكرية في بعض الدول"، من دون أن يكشف عن هويتها.

وقال: "لدينا علاقات جيدة جدا مع الدول التي لديها علاقات سياسية ودفاعية معنا. لدينا تبادل للأسلحة، فنحن نبيع ونشتري. بالطبع، هذا لا يعني أننا نشتري لأننا بحاجة إليها، بل هو أمر متعارف عليه بين الدول. نتبادل ونستفيد من قدرات بعضنا البعض التكنولوجية والصناعية".

وتابع: "كما قلت، في بعض الأحيان لا يكون من المجدي لنا إنشاء مصنع، فنذهب ونشتري، بهذه الطريقة نلبي احتياجاتنا، وهناك بعض الدول التي أنشأنا فيها بنية تحتية للصناعة الدفاعية. أنشأنا مصانع هناك. ربما في الوقت المناسب نعلن عن ذلك، لكننا لم نتخذ قرارا بعد، لذلك فإن العالم يؤمن بقدراتنا الدفاعية".