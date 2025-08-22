وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

ومنذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

يلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن.

وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس"(Arrow) لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى "القبة الحديدية" للمدى القصير، و"مقلاع داوود" للمتوسط.