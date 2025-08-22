وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها نفذت 3 عمليات على إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان تلفزيوني، إن الهجمات استهدفت "مطار اللد في منطقة يافا المحتلة"، وذلك "بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، متجاوزا المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية".

وأضاف: "ونفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين وذلك بطائرتين مسيّرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي أحدهما عسكري والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة. ‏وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي حاولت اعتراض الصاروخ عدة مرات خلال الهجوم، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ على إسرائيل، وتهاجم ممرات الشحن.

وأكد الحوثيون مرارا أن هجماتهم تأتي للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ نحو 22 شهرا.

والكثير من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أٌطلقت اعترضتها إسرائيل أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

في المقابل، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات المدمرة على مناطق متفرقة من اليمن.