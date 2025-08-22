وأفاد مصدر أمني لشبكة "روداو" باعتقال لاهور شيخ جنكي واثنين من أشقائه، هما بولاد وآسو، باشتباكات في السليمانية.

وأفاد المصدر نفسه باعتقال الشقيق بولاد شيخ جنكي مصابا بجروح، وذلك بعد أن رفض تسليم نفسه لقوات الأمن.

وأشارت تقارير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء اشتباكات تخللت اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب".

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية مقتل أحد منتسبيها خلال عملية أمنية، وأكدت القبض على عدد من "الخارجين عن القانون"، وعدّت أن القبض عليهم فقط "المرحلة الأولى من معاقبتهم".

وبحسب تقارير، فقد أصدرت محكمة تحقيقات أمن السليمانية صباح الخميس، وفقا للمادة 56 من قانون العقوبات العراقي، أمرا بالقبض على لاهور شيخ جنكي.

ويشار إلى أنه منذ 21 أغسطس، صدرت مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، وحاصرت قوة كبيرة منزله. وتقول المحكمة إن مذكرة اعتقال صدرت بحق لاهور شيخ جنكي.