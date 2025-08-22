وقال المصدر لشبكة "الساعة" إن "العملية تشارك فيها وحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني"، موضحا أن "القوات استخدمت مكبرات الصوت قبل المداهمة لتحذير السكان المحيطين بالفندق ومطالبتهم بالابتعاد عن المنطقة تجنبا لأي أضرار محتملة".

ووفقا لشهود عيان، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط الفندق، سُمِع خلالها دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، فيما ما زالت الأوضاع الميدانية متوترة حتى اللحظة.

وأصدرت محكمة في السليمانية مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي، بموجب المادة 56 المتعلقة بـ"تجمع مجموعة من الأشخاص بقصد إثارة الاضطرابات الأمنية والسلامة العامة".

ومن جهته، صرح رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بأن التوترات في السليمانية تستهدف أمن واستقرار إقليم كردستان.

وقال: "لا ينبغي أن يكون شباب هذا البلد ضحايا، ويجب حل أي مشاكل أو خلافات بالطرق القانونية".

وأصدر مسرور بارزاني هذه الرسالة في بيان صباح الجمعة.

وقال: "أعمل مع جميع الأطراف لإنهاء هذه التوترات ومنع إراقة الدماء والعنف".

وقال مصدر في مستشفى المدينة: "استقبلنا جريحين في الاشتباكات في فندق لالازار، أحدهما إصابته خطيرة".

وبحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات مستمرة ويمكن رؤية الكثير من الدخان في لالازار.