رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الخميس، بـانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت.
وكتب سلام، على منصة "إكس": "أرحب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني".
وتابع أن العمليى ستستكمل بـ"تسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".
وفي وقت سابق من الخميس، بدأت، في لبنان المرحلة الأولى من خطة تسلم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية.
وانطلق المسار من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث تسلّم دفعة أولى من السلاح وتوضع في عهدة الجيش اللبناني.
وتأتي العملية تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
كما تأتي تنفيذا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 23 مايو، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح، لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.