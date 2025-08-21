وينطلق المسار من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث تسلَّم دفعة أولى من السلاح وتوضع في عهدة الجيش اللبناني.

وستشكل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تستكمل بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة بمخيم برج البراجنة وباقي المخيمات الفلسطينية.

وتأتي العملية تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

كما تأتي تنفيذا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 23 مايو، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح، لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.