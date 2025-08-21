وقال عون خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي: "نؤكد التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين".

وشدد الرئيس عون على ضرورة التزام إسرائيل بما عليها من واجبات لتأمين الظروف اللازمة لاستكمال بسط سيادة الدولة على كامل حدودها.

كما أكد خلال لقائه سفير بريطانيا في لبنان، هايمش كارول، أن بلاده يتمسك بوجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها، حتى استكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود.