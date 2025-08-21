وقال مكتب نتنياهو في بيان: "عاد صالح أبو حسين، وهو مواطن إسرائيلي كان مسجونًا في لبنان لمدة عام تقريبًا، إلى إسرائيل ظهر اليوم".

وأضاف: "عقب مفاوضات جرت خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر، نُقل المواطن عبر معبر رأس الناقورة من السلطات اللبنانية إلى منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش (...) بعد التحقيق معه وإجراء فحص طبي أولي، نُقل المواطن من قِبل الجيش الإسرائيلي لإجراء فحوصات شاملة في المستشفى، وبعد ذلك سيلتقي بعائلته.

وتجري قوات الأمن الإسرائيلية تحقيقًا في ملابسات الحادث، وفق المصدر.

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجاز أبو حسين.