ووفقًا لتحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي حول الحادث، فقد خرج عناصر حماس من نفق يبعد حوالي 40-50 مترًا عن الموقع العسكري، والذي كان يخدم قوات من لواء كفير للمشاة و اللواء المدرع الرابع والسبعين.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بإنقسام عناصر حماس إلى ثلاث مجموعات: واحدة كانت موجودة على تلة ترابية لإطلاق النار لتخفيض الضغط، والمجموعة الثانية توجهت إلى مبنى داخل المعسكر لم يكن مأهولًا بمسلحين، فيما هاجمت المجموعة الثالثة مبنى كان يتواجد به جنود.

واقتحم مسلحو حماس المبنى الذي يتواجد به الجنود، وتبادلوا إطلاق النار لمدة تقارب خمسة دقائق. ووقعت معارك أيضًا خارج المبنى مع عناصر إضافية من حماس من نفس المجموعة، وفق تحقيق الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لتحقيق الجيش الإسرائيلي، قُتل على الأقل واحد من المسلحين داخل المبنى بنيران الجيش، فيما فر الآخر وتم قتله خارج الموقع.

وإصيب ثلاثة جنود خلال تبادل النار، واحد منهم إصابتة خطيرة واثنان جروحتهم طفيفة، وفق التحقيق

استمر القتال داخل المعسكر، بحسب الجيش الإسرائيلي، مدة لا تزيد عن 10 دقائق قبل أن تبدا عناصر حماس بمحاولة الفرار عبر النفق، وتم استهدافهم من قبل طائرات دون طيار وطائرات مروحية من سلاح الجو الإسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيل يأن بين ستة إلى ثمانية من مسلحي حماس لقوا مصرعهم داخل الموقع والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى مقتل أربعة إلى سبعة آخرين كانوا يطلقون القذائف الصاروخية من الخارج. وحاول حوالي ثمانية مسلحين الفرار عبر النفق، وفقًا لتحقيقات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس عن تمكنها صباح الأربعاء من الهجوم على موقع للجيش الإسرائيلي جنوب شرق مدينة خان يونس بقوة قوامها فصيل مشاه.

وذكرت القسام في بيان أن عناصرها "قاموا بدك المواقع المحيطة بمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، ودك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحابهم من المكان".