الموقف الإسرائيلي

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه التحركات تأتي في إطار "حماية طرق التجارة العالمية"، مؤكدا أن المناورات البحرية الإسرائيلية تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات البحرية في مواجهة أي تهديدات محتملة.

وتربط تل أبيب بين وجودها العسكري في البحر الأحمر وبين "حماية أمنها القومي" في ضوء الهجمات المتزايدة على السفن المرتبطة بإسرائيل.

الرؤية المصرية

ويؤكد الخبير في الشؤون الأمنية والقومية الدكتور أحمد الشحات في برنامج "استديو وان مع فضيلة" على "سكاي نيوز عربية"، أن هذه التحركات "تعد تحديا مباشرا للأمن القومي المصري"، مشددا على أن البحر الأحمر يمثل "عمقا استراتيجيا لمصر وخطا أحمر لا يمكن تجاوزه".

وأضاف أن أي وجود عسكري إسرائيلي متزايد في هذه المنطقة "سيعيد خلط الأوراق" ويضع القاهرة أمام حسابات جديدة تتعلق بأمن قناة السويس والممرات البحرية الحيوية.

المشهد الإقليمي

ويرى مراقبون أن التحركات الإسرائيلية تأتي ضمن سباق النفوذ في البحر الأحمر، حيث تتقاطع مصالح قوى إقليمية ودولية عدة، من بينها مصر والسعودية وإيران والولايات المتحدة.

كما تزامنت هذه التطورات مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها، ما جعل البحر الأحمر ساحة مواجهة غير مباشرة بين أطراف الصراع.