وبحسب البيان، فقد أرسلت مصر 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت إلى غزة، بإجمالي 550 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية.

وقامت مصر بـ168 عملية إنزال جوي أسقطت خلالها 3730 طن من المساعدات، كما استقبلت 1022 طائرة مساعدات في مطار العريش حملت 27247 طن من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى 591 سفينة استقبلتها المواني المصرية.

وعبرت 1288 شاحنة من مصر عبر معبر كرم أبوسالم منذ 27 يوليو 2025 حتى 17 أغسطس، بالإضافة لوجود 5000 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية على الجانب المصري وتنتظر الدخول.