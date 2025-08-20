وأوضح كاتس خلال اجتماع أمني أن: "إسرائيل تستدعي الآن جنودها الأبطال من الاحتياط، والخدمة النظامية، والخدمة الإلزامية، بهدف تحقيق إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حركة حماس، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل".

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، اجتماعا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، في مقر القيادة الجنوبية بمدينة بئر السبع، لمناقشة الخطط العملياتية للجيش المتعلقة بـ"عملية السيطرة على مدينة غزة وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب".

تعليق لابيد

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عزم إسرائيل تجنيد 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة.

وقال لابيد إن القرار الذي أصدره وزير الدفاع يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، بتجنيد 60 ألف جندي احتياطي لتحقيق "وهم احتلال غزة". وأضاف : "أسوأ حكومة في تاريخ البلاد لا تزال تُفرّق بين الدماء. بيدٍ تُشجّع على التهرّب، وبالأخرى تُضاعف العبء. لن ننتصر في الحرب معهم". وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أوضحت أن وزير الدفاع وافق أيضا على الاستعدادات اللازمة لإجلاء نحو مليون مدني من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، يسيطر الجيش حالياً على 75 في المائة من مساحة قطاع غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس لإبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين في القطاع.