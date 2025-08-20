وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 14 مسلحا شنوا هجوما منظما وغير مسبوق على موقع للقوات الإسرائيلية في خان يونس، مشيرة إلى أن المسلحين حاولوا اقتحام الموقع ويُعتقد أنهم خططوا لاختطاف جنود إسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن المهاجمين خرجوا من نفق تحت الأرض وباشروا بإطلاق نيران مضادة للدبابات ورشاشات على القوات الإسرائيلية، حيث أدى الهجوم إلى مقتل 8 من المسلحين في تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، ولاذ عدد منهم بالفرار، فيما تواصل القوات الإسرائيلية البحث عنهم.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجموعة تضم أكثر من 10 مسلحين حاولت اقتحام موقع متقدم لوحدة الاستطلاع "هاروف" في خان يونس وتم إحباط محاولة التسلل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود على الأقل في الهجوم، مشيرة إلى أن حالة أحدهم حرجة.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، قُتل الرقيب بالجيش الإسرائيلية أبراهام أزولاي (25 عامًا)، عندما حاول مسلحون اختطافه في خان يونس خلال هجوم استهدف قوة من الجيش الإسرائيلي في المنطقة.