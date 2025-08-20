ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر قولها إن "إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس رغم مرور 24 ساعة على تسلمها إياه".

وأضافت: "المقترح يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأشارت إلى أن مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أميركية وبرعاية رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

واعتبرت أنه لا سبيل لتحرير الرهائن إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وشددت على أن "الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن".