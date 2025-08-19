وينص اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وافقت عليه حركة حماس أمس الإثنين، على تطبيق هدنة تستمر 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات حول إنهاء الصراع.

وأفادت وكالة رويترز بأنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على الاقتراح بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها أن بنود الاتفاق تنص على ما يلي: