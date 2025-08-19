وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا هدفا، وشدّدت على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحماية الطواقم الطبية والإنسانية، إلى جانب المرضى والمدنيين.

وأضافت: "علينا أن نضمن بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني، ليواصلوا أداء مهامهم في أصعب الظروف، دون خوف أو تهديد".

ويشهد قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 واحدة من أعنف موجات التصعيد العسكري، ما أدى إلى أوضاع إنسانية كارثية، مع تدمير واسع للبنى التحتية الصحية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانهيار الخدمات الأساسية.

وقد وثّقت منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، عشرات الحوادث التي تعرّض فيها العاملون في المجال الإنساني للاستهداف أو المنع من أداء مهامهم، رغم الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقيات جنيف.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت مرارًا من صعوبة إيصال المساعدات إلى المستشفيات والمراكز الصحية بسبب انعدام الأمن، وإغلاق المعابر، والاستهداف المتكرر للمنشآت الطبية.