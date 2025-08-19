وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس. بالنسبة لنا هو رد إيجابي جدا ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقا من الطرف الإسرائيلي".

كانت حركة حماس قد أعلنت، الإثنين، موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمته مصر وقطر.

وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري".

وكان مسؤول مصري قد أعلن، الإثنين، أن الوسطاء المصريين والقطريين أرسلوا إلى إسرائيل، المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أن الكرة باتت "في ملعب إسرائيل".

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان لقناة "القاهرة الإخبارية" إن "الوسيطين المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها"، مؤكدا أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى "ردت على المقترح من دون أي تحفظات".

بدوره، وفي تصريح خاص لسكاي نيوز عربية أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التعديلات التي أدخلت على مقترح ويتكوف تعالج عقبات اعترضت مسار المفاوضات في السابق كآلية إدخال المساعدات ومناطق تموضع الجيش الاسرائيلي داخل القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مصري، الإثنين، قوله إن حماس وافقت على المقترح المقدم من الوسيطين المصري والقطري بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن "المقترح يشمل تعليقا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن مسارا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب".