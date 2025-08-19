وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي "كاسبر فيلدكامب"، عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء علي مبنى السفارة المصرية في هولندا .

وشدد عبد العاطي، "على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية فى هولندا، مشيرا إلى مسؤولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولي بحمايتها من أيه تجاوزات، منوها إلى الاستياء البالغ من حادث الاعتداء علي مبنى السفارة المصرية، ومسئولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره وما يؤدى إلى اتخاذ إجراءات من جانبنا فى هذا الشأن".

وأوضح البيان أن الوزير الهولندي أعرب في المقابل "عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، مشيرا إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية، واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقا مع المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأكد على "العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين".

ووفق البيان، تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بلا قيود وإطلاق سراح عدد من الأسري الفلسطينيين، وموافقة حماس علي غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف واهمية موافقة الجانب الإسرائيلي علي هذا المقترح.

واستعرض الوزير عبد العاطي زيارته لمعبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، "والذي يعمل علي مدار الساعة من الجانب المصري، وأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة".

وطلب الوزير عبد العاطي من نظيره الهولندي "استثمار هولندا دورها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة"، واستعرض فى هذا السياق التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.