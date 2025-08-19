وبحسب وسائل إعلام عديدة فإنّ إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

والولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لم تردّ على سؤال بشأن موقفها من التمديد لليونيفيل.

ومشروع القرار يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الدولية لكي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 أغسطس، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية الشهر.