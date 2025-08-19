وأوضح البلاغ أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

وقد حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن "يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين".

وخلص البلاغ إلى أن "هذه الالتفاتة الملكية تعكس انشغال الملك بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة وانخراطه الراسخ في التخفيف من معاناتها".